‎الباحة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسشاركت جميع منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة في الحملة السنوية للتوعية ‏بالشهر العالمي لمرض الزهايمر بعنوان "مانسينا وش عطيتو‎ ‎‏", التي تسلط الضوء على رفع‎ ‎الوعي‎ ‎لدى‎ جميع أفراد المجتمع‎ ‎بمرض‎ ‎الزهايمر‎.‎وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني أن رعاية مرضى الزهايمر حق وواجب ‏على الجميع وأن الإدارة ومنشآتها التدريبية حريصة جداً ‏على ‏التعاون مع الجمعية الخيرية السعودية لمرض ‏الزهايمر عن طريق المشاركة في الحملة وتسليط‎ ‎الضوء‎ ‎على‎ ‎تأثير‎ ‎المرض‎ ‎في‎ ‎حياة ‏المريض وأسرته‎.‎وجاءت مشاركة الإدارة ومنشآتها التدريبية في الحملة السنوية للتوعية بمرض الزهايمر عبر بث الرسائل التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية للمنشآت التدريبية بالإضافة إلى توزيع وعرض المواد الإعلامية التوعوية في الكليات والمعاهد التابعة.// انتهى //10:09ت م0030