نجران 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران تنفيذ حملة "الصلاة نور".وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، أن الحملة توعوية وتوجيهية وتُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام، وتهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مشيراً إلى أن الحملة يجري تنفيذها عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.// انتهى //10:37ت م0036