القدس المحتلة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل حسب التقويم العبري، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة.// انتهى //11:26ت م0041