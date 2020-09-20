إسلام آباد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على الارتفاع الجديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا في باكستان، في حين قلل الخبراء من إمكانية حدوث موجة ثانية للوباء في البلاد.وأشارت إلى إعلان حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني إغلاق المصالح التعليمية مجددًا بسبب عودة انتشار فيروس كورونا في الإقليم.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي تعهد بالقضاء على أي محاولة تهدف إلى إثارة الخلافات الطائفية.وأخبرت عن اجتماع أحزاب المعارضة الباكستانية اليوم في إسلام آباد لتبني موقف وطني موحد حول القضايا الوطنية الهامة.وتناقلت صحف إسلام آباد إعلان قوات الأمن عن نجاحها في القضاء على أربعة إرهابيين خلال عملية أمنية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وعرجت على فتح باكستان معبر حدودي جديد مع أفغانستان لتعزيز عملية التبادل التجاري.وأخبرت صحف الأحد عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا في اشتباكات بين مسلحي حركة طالبان والقوات الأفغانية في مناطق مختلفة.وأشارت إلى اعتزام رئيس لجنة السلام الأفغانية عبدالله عبد الله زيارة باكستان الأسبوع المقبل لبحث عملية السلام مع المسئولين الباكستانيين.وتطرقت صحف باكستان في الشأن الدولي إلى دعوة منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية للاستعداد لمواجهة موجة ثانية لوباء كورونا في الخريف الحالي.// انتهى //11:28ت م0042