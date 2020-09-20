عام / الصحة النفسية للمرأة" أمسية تثقيفية نسائية في جمعية التنمية الأسرية بتبوك
الأحد 1442/2/3 هـ الموافق 2020/09/20 م واس
تبوك03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً أمسيةً تثقيفية بعنوان " الصحة النفسية للمرأة " وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي , أن هذه الأمسية التي تستهدف النساء, تقدم مجاناً و ستتناول عدة محاور منها : تحقيق التوافق, والتخلص من القلق والتوتر, والاندماج في المجتمع , و تخطي الأزمات ومواجهة الصراعات, وتقدمها المدربة فضيلة عبدالله العنزي, مشيراً إلى أن الأمسية تأتي ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري .
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11:33ت م
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