تبوك03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً أمسيةً تثقيفية بعنوان " الصحة النفسية للمرأة " وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي , أن هذه الأمسية التي تستهدف النساء, تقدم مجاناً و ستتناول عدة محاور منها : تحقيق التوافق, والتخلص من القلق والتوتر, والاندماج في المجتمع , و تخطي الأزمات ومواجهة الصراعات, وتقدمها المدربة فضيلة عبدالله العنزي, مشيراً إلى أن الأمسية تأتي ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري .// انتهى //11:33ت م0044