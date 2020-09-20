تونس 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا في تونس ليقارب العدد الإجمالي للمصابين عشرة آلاف مصاب ، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوَفَيَات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عجز المنظومة الصحية عن التكفل بالأعداد المتزايدة للمصابين.وأشارت في سياق متصل إلى عزم الاتحاد الأوروبي فَرْضَ عقوباتٍ على عدد من الشركات من بينها تركية بتهمة خرق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.ونقلت صحف تونس في الشأن الدولي عن وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخراً طرداً يحتوي على مادة سامة أرسلت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.// انتهى //11:46ت م0046