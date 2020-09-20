الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساحتفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" اليوم، بفعاليات اليوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة.وأطلقت الجمعية بهذه المناسبة حملة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة" تجاوز عدد المستفيدين منها حتى الان مليوني مستفيد.يذكر أن الإعلان عن هذا اليوم المهني بدأ من قبل مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية، التي نتج عنها لاحقاً الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)، وذلك في عام 2013م خلال حدث الأبداع والابتكار pharmacy CSF ، بحضور أكثر من 500 صيدلي.// انتهى //12:03ت م0050