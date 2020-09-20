جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسناقش معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مع صاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد، خلال زيارتها لمقر الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، إمكانية تبني مشروعات ثقافية لتنمية المواهب الإبداعية تحت مظلة جامعة الملك عبدالعزيز.‎وتم الاتفاق خلال الزيارة، على التباحث لإطلاق مركز الأميرة دعاء بنت محمد للإبداع الثقافي بدعم ورعاية من سموها ، يُعنى بالمهارات الثقافية ويؤسس لمبادرات حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين والموهبين ثقافياً في إبداع الشعر ، وكتابة القصة والرواية ، والنص المسرحي ، والفنون بأنواعها المختلفة مثل : الرسم، والخط العربي ، والتصوير الفوتوغرافي ، والنحت ، والمسرح وغيرها من الفنون .‎ورحب معالي رئيس الجامعة بزيارة سموها واختيارها للجامعة لتكون حاضنة للمركز والمشروع الثقافي الذي يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 وخطة الجامعة الاستراتيجية الثالثة "تعزيز"، خاصة في مسارات التأهيل والتدريب الثقافي وبرامج تنمية المهارات الطلابية، ويشكل داعمًا قويًا للمبادرات الثقافية التي تخص عمادة شؤون الطلاب في تنمية المواهب الثقافية للطلبة.‎من جانبها ، أثنت سمو الأميرة دعاء بنت محمد ، على مناشط مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز المتنوعة والفريدة في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية إحداث تطوير نوعي للثقافة، وإحداث تغيير في مفهوم الثقافة، وذلك بتوجيه الاهتمام إلى تنمية المهارات الثقافية الأساسية لدى طلاب الجامعة والتعليم العام، وإقامة بعض المنتديات والمؤتمرات المهتمة بالثقافة والفنون، ونقل خبرات المركز للجامعات السعودية وعقد شراكات معها، وطباعة الكتب الثقافية، لافتة إلى أن تلك الجهود وغيرها تتسق مع البرامج والمبادرات توجهًا مع هدف تنمية المساهمة السعودية في الثقافة والفنون.// انتهى //12:09ت م0051