بريدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع عيادات الأعمال غداً، ملتقى استشارتك الخاص بتقديم الاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وذلك عن بعد.وأكد مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة القصيم عبد العزيز الفوزان، أن الملتقى يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم وتمكين رواد الأعمال ورفع مستوى الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات تخصصية تسهم في نمو المشاريع وتطويرها تحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة.وبين الفوزان أن تقديم الاستشارات متاح مجاناً خلال الملتقى وتشمل مراحل المشاريع المختلفة (الفكرة – الدراسة – التشغيل – التطوير – التوسع)، إضافةً إلى تقديم استشارات خاصة بالمشاريع المتعثرة عبر ثلاثة مستشارين خبراء متخصصين في التسويق والإدارة المالية وتأسيس وتطوير المشاريع، مشيراً إلى أنه تم إتاحة نموذج طلب استشارة إلكتروني يمكن الراغبين من التسجيل من خلاله ليتم دراسة المشروع وحالته والإجابة عليها عبر الملتقى.// انتهى //13:29ت م0066