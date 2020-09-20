اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الأحد 1442/2/3 هـ الموافق 2020/09/20 م واس
الكويت 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 57 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5504 نِقَاط بنسبة صعود بلغت 05ر1 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر429 مليون سهم تمت عبر 14261 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر52 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر40 نقطة ليبلغ مستوى 93ر4372 نقطة بنسبة صعود بلغت 93ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر331 مليون سهم تمت عبر 8444 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر65 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6075 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر98 مليون سهم تمت عبر 5817 صفقة بقيمة 5ر35 مليون دينار .
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر44 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4417 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر279 مليون سهم تمت عبر 6354 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار .
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