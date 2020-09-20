الكويت 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 57 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5504 نِقَاط بنسبة صعود بلغت 05ر1 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر429 مليون سهم تمت عبر 14261 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر52 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر40 نقطة ليبلغ مستوى 93ر4372 نقطة بنسبة صعود بلغت 93ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر331 مليون سهم تمت عبر 8444 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر65 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6075 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر98 مليون سهم تمت عبر 5817 صفقة بقيمة 5ر35 مليون دينار .وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر44 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4417 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر279 مليون سهم تمت عبر 6354 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0072