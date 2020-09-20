المدينة المنورة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسوقعت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " وفرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة مذكرة تفاهم، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني ومسؤول الجمعيات بفرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن فهد النزهة، وذلك ضمن أهدافهما المشتركة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في الحياة الاجتماعية بالمملكة بوجه عام ومجتمع منطقة المدينة المنورة بوجه خاص .وتضمنت بنود المذكرة تقديم البرامج الأسرية المتخصصة التي تخدم فئات منسوبي ومستفيدي فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة مجاناً ، وفقاً لأهداف الجمعية وبناءً على الخطة الإستراتيجية المعمول بها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الأسرية لمنسوبي ومستفيدي فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة.كما تضمنت الاتفاقية دعوة منسوبي فرع وزارة الإسكان بالمنطقة لحضور المحاضرات والمهرجانات الأسرية الجماهيرية التي يقدمها نخبة من المختصين في المجال الأسري والتربوي، وتقديم إعانة للمقبلين على الزواج لمن تنطبق عليه الشروط من مستفيدي فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة، وحث منسوبي ومستفيدي فرع وزارة الإسكان بالمنطقة على حضور البرامج الأسرية المقدمة من قبل الجمعية ودعوة منسوبي جمعية أسرتي للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المقامة تحت إشراف فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة .وأكد الدكتور الزهراني أهمية مثل هذه الشراكات التي تستهدف فئات من المجتمع وتصب في صالح الأسرة، وتعزز الاستقرار الأسري، مشيراً إلى سعي جمعية " أسرتي " على النهوض بالأسرة في المجتمع بالشكل الصحيح والسليم وفق رسالتها وقيمها وأهدافها الإستراتيجية المستدامة .من جهته أفاد المهندس النزهة أن فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة يسعى لمثل هذه الشراكات الفاعلة لبناء لبنة الأسرة بالشكل الصحيح السليم، فيما يصب بمصلحة المجتمع وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خدمة المجتمع والأسرة بالشكل الصحيح السليم، متطلعاً لشراكة فاعلة مع جمعية "أسرتي" لخدمة المستفيدين .// انتهى //14:56ت م0093