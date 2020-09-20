الدمام 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، حملة رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الصلاة نور" في المنطقة ، التي تنظمها الرئاسة لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة الفرد.واطلع سموه على المصلى المتنقل المرافق للحملة، واستمع لشرحٍ موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها، قدمه مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، وعدد من قيادات الفرع.وأكد سموه عظم الصلاة في حياة المسلم، وأنها الأساس الذي تقوم عليه حياته، وبصلاحها تصلح الحياة وتستقيم، وهي الصلة التي تربط العبد بربه، وبها تطيب النفوس، مشيرا إلى الحرص على الابتكار والتجديد في استخدام الوسائل التوعوية، بما يضمن الوصول للهدف المنشود، والتأثير الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع.كما نوه سموه بالدور المهم الذي تقوم به رئاسة الهيئات في تعزيز القيم، والتوجيه والنصح، مذكراً منسوبيها بأهمية الإخلاص في القول والعمل، واتباع سنة المصطفى –صلى الله عليه وسلم- في إرشاد الناس وتوجيههم، والحرص على التواصل الفعال معهم، متمنياً سموه للقائمين على الحملة التوفيق.من جانبه، أعرب الثبيتي، عن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تدشينه الحملة، ودعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة، مبيناً أن الحملة تستمر لمدة ستة أشهر، ويرافقها تفعيل عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي، والجهات ذات العلاقة، بالإضافة نشر مواد توعوية عبر مختلف قنوات التواصل.// انتهى//15:01ت م0095