الدمام 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، على المصلى المتنقل والمعرض المصاحب لحملة "الصلاة نور" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لبيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة الفرد، واستمع سموه لإيجازٍ عن مستهدفات الحملة وخطة عملها، قدمه مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- لترسيخ القيم الإسلامية، وتعظيم الشعائر، ومنها شعيرة الصلاة، مؤكداً سموه أهمية تنوع الوسائل والأدوات المستخدمة في الحملة، والوصول إلى مختلف الفئات في مواقعهم، ولا سيما فئة الشباب، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في نقل رسائل الحملة للمجتمع، والتجديد والابتكار في منتجات الحملة، والحرص على قياس أثرها، وتفاعل المجتمع معها، لتطوير المبادرات المستقبلية للرئاسة، متمنياً سموه لمنسوبي رئاسة الهيئات التوفيق في أداء مهام عملهم.من جانبه أعرب الثبيتي، عن شكره لسموه على دعمه وتوجيهاته ، مؤكداً أن الحملة ستشهد فعاليات وبرامج توعوية في مختلف المواقع.// انتهى //15:08ت م0098