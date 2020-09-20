نجران 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، بعد غدٍ ورشة عمل فنية بعنوان "الرسم بالألوان الزيتية"، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.وأوضح مدير الجمعية، علي ناشر كزمان أن الفعالية تأتي انطلاقًا من دعم وتنمية مهارات الفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات بالمنطقة، مبيناً أن الورشة تستمر لمدة يومين وتشتمل على أساسيات الرسم بالألوان الزيتية، واستخدام الخامات والأدوات المطلوبة والمستخدمة في هذا النوع من الرسم، إلى جانب تطبيقات عملية للمتدربين والمتدربات.// انتهى //15:10ت م0099