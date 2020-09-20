المدينة المنورة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسيشهد موسم تمور المدينة 2020 الذي تم افتتاحه مؤخراً، إقبالا مميزاً من الزوار والراغبين بالمشاركة من المزارعين والشركات ومصانع التمور.وبدأ المعرض هذا العام بصورة نموذجية في مساحات كبيرة بما تتناسب مع مكانة المنتج العالمي، وكان الموسم الذي تم افتتاحه على مرحلتين تجريبية بهدف إطلاع الشركاء على خطط التشغيل والإجراءات الاحترازية المعمول بها بغية سلامة الرواد والعارضين وخروج الموسم بصورته النموذجية.ويجمع المعرض كافة المعنيين بمُنتج التمور –صناعة وانتاجا وتسويقاً– تحت سقف واحد وعلى مساحة رحبة تمتد لقرابة الخمسين ألف متر مربع، متفرداً بمزايا تنظيمية وتنافسية تليق بمكانة التمور حيث تمكن من صناعة مناخ استثماري محفّز للشركات والمؤسسات لعقد الصفقات .ويوفر الموسم المٌقام بمنطقة العالية صناعة أجواء تجارية وصحيّة لسوق التمور وتهيئة المناخ الاستثماري للشركات والمؤسسات المرتبطة أنشطتها بالتمور لعرض منتجاتها وتمكين شباب وشابات الأعمال من المشاركة وبيع وشراء وتسويق التمور وتوفير منصة تسويقية دوليّة لتمور المدينة المنورة، والأجنحة المشاركة وبناء الشراكات والاتفاقيات بين الجهات المشاركة.وكانت أمانة المدينة المنورة قد حرصت على إضافة ميزة خاصة لموسم التمور بمدّها بساط التشاركية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات المختصة بغية تحقيق أهداف الموسم والوصول به لسقف النجاح المنشود.يذكر أن موسم التمور يمثل أحد أهم مراكز القوة الاستثمارية بالمدينة المنورة نظرا لما يتمتع به من مزايا وخصائص تميزه عن كل أنواع التمور في العالم.// انتهى //15:14ت م0100