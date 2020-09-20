الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة التي وضعها مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.جاء ذلك خلال اجتماع سموه أمير منطقة الرياض وسمو نائبه -عبر الاتصال المرئي- مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, حيث استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الأسرة وسبل معالجتها في الاستراتيجية.شارك في الاجتماع -عبر الاتصال المرئي- أصحاب السمو والمعالي المحافظون وأعضاء مجلس المنطقة.كما شارك معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.// انتهى //15:14ت م0102