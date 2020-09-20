جيزان 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان الشيخ عبد الرحمن بن عيسى الشماخي.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل جامعة جازان والمحكمة العامة بالمنطقة والخدمات التي تقدمانها ، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة , موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص وتضافر الجهود من قبل الجميع لكل ما فيه تنمية وتطوير منطقة جازان وخدمة الأهالي والمقيمين بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة .حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.//انتهى//15:17ت م0103