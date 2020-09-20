نجران 03 صفر 1442هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمبادرة "وطني" التي ستطلقها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وذلك بإنشاء جدار إلكتروني في حسابات الإدارة بشبكات التواصل الاجتماعي، يتيح لأفراد المجتمع المشاركة والتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته، إضافةً إلى تعزيز الحراك المجتمعي في إطار برنامجي "المتطوع التقني، والعطاء التقني".واطلع سموه، في مكتبه اليوم، على تفاصيل المبادرة وآلية تنفيذها، في شرح قدمه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار، مبيناً أهداف المبادرة ومجالاتها، في تنفيذ الصيانة التطوعية لمنازل أسر شهداء الواجب، والأسر المعوزة، بالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، إضافةً إلى صيانة المساجد بالتنسيق مع فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعاون مع أمانة المنطقة في إزالة التشوهات البصرية.وبيّن آل جبار أن المبادرة تشتمل في شقها الآخر على تنفيذ برنامج العطاء التقني، بتقديم دورات تدريبية مجانية لجميع أفراد المجتمع بالشراكة مع القطاع الأهلي للتدريب، إلى جانب توزيع كمامات على المصلين من إنتاج الكلية التقنية للبنات.//انتهى//15:18ت م0104