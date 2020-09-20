الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة اجتماعه السابع " عن بعد " برئاسة عبدالرحمن المسعد بحضور أعضاء المجلس الإدارة.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله شعيل أن مجلس الإدارة صادق على قرار الاجتماع السادس، كما تقرر انطلاق نشاط الدوري للدرجة الأولى والشباب والناشئين بداية شهر نوفمبر 2020 م، وإلغاء دوري الناشئين تحت 15 عاماً موسم 1440 - 1441هـ وفق ما جاء في البروتوكلات الصحية", مبيناً أن موعد انطلاق الدوري الممتاز سيحدد بناءً على موعد انطلاق التصفيات الآسيوية الثانية والثالثة المؤهلة للمشاركة في كأس آسيا وذلك من قبل الاتحاد الآسيوى.وأوضح أن الاتحاد السعودي سيدعم اللجنة النسائية بمبلغ مائة ألف ريال من ميزانية الاتحاد لتنفيذ الفعاليات والبرامج الخاصة بهم.// انتهى //15:26ت م0108