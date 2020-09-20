إسلام آباد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 305671 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6416 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292303 حالات، في حين توجد 6952 حالة نشطة.// انتهى //15:26ت م0109