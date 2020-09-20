جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية عبر برنامج زووم، بعنوان "مهارات المساعد الإداري المحترف"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها الدكتور ماجد قنش، التعريف ببطاقة الوصف الوظيفي للمساعد الإداري، وأنواع المساعدين الاداريين، ومفهوم وأهمية الاتصالات الإدارية، ومهارات المراسلات الكتابية وأنواعها، بالإضافة إلى التطرق لتقارير ومذكرات وأنواع وأهداف التقرير الجيد، وتنظيم المحفوظات وفرز وترحيل وإتلاف الوثائق.ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الدورة التي تستمر يومين، وتنطلق من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً.// انتهى //15:39ت م0111