الدمام 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأربعاء القادم، مبادرة "تحيا السعودية"، على كورنيش الخبر، وذلك ضمن احتفالات المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني.وتهدف المبادرة إلى إبراز جهود المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز حب الوطن من خلال تغطية الجهود المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.وتتضمن المبادرة عدداً من الأركان التي تعرض منجزات مختلف الجهات بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.// انتهى//15:44ت م0113