جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واساستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش في مكتبه بفرع الوزارة اليوم رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور سليمان موصلي وأعضاء المجلس الفرعي.واستعرض اللقاء دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتمكينها من القيام بدورفي خدمة المجتمع وتنسيق الجهود المشتركة.كما أطلق بن رقوش خلال اللقاء الموقع الإلكتروني للمجلس الفرعي، مثمناً دور مجلس الجمعيات الأهلية في تعزيز الأهداف وتوحيد الجهود التنموية والاجتماعية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //16:02ت م0117