الريالض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسيدافع النصر السعودي عن صدارته للمجموعة الرابعة عندما يلتقي غداً بالسد القطري في الدوحة في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وضَمِن النصر وصيف نسخة 1995 تأهله إلى الدور الثاني بإحرازه عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما يملك السد 8 نقاط، مقابل 3 لسباهان أصفهان الإيراني وأخيراً العين الإماراتي بنقطة واحدة.وكانت مباراة الذهاب -التي أقيمت في الرياض في فبراير الماضي- انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، قبل تعليق المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة مباريات غرب القارة في المدة الحالية بنظام التجمع في الدوحة.ومع أن النصر حسم تأهله رسمياً إلا أنه يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين.وتمكن مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله من تسجيل 9 أهدف خلال 8 مباريات متتالية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هولك البالغ تسعة أهداف مع شنغهاي سيبغ الصيني في نسخة 2017.وفي المقابل يحتاج السد -بطل نسختي 1989 و2011- إلى نقطة واحدة ليضمن التأهل برفقة النصر.وكان الفريقان التقيا في ربع نهائي نسخة 2019 ففاز النصر ذهاباً على أرضه 2-1، وخسر إياباً 3-1.// انتهى //16:03ت م0119