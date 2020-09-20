عدن 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 9 أطنان و737 كيلوجراما من السلال الغذائية للنازحين في مخيم جعولة بمحافظة عدن، استفاد منها 546 نازحا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:13ت م0121