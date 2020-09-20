طرابلس 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج اليوم بسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.ودعا السفير الألماني خلال اللقاء جميع الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة , معربًا عن تقديره لإعلان السراج رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار.واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين التي حددت ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية " أمنية واقتصادية وسياسية " تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.// انتهى //16:35ت م0133