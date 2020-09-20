طرابلس 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري اليوم مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار.وذكر المجلس في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا , إضافة إلى بحث فرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور ألمانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.// انتهى //16:37ت م0136