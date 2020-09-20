سكاكا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأطلق أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر الواتساب.ويستقبل فريق الخدمة الاستفسارات والبلاغات من المستفيدين من خلال الرقم المخصص للخدمة ويتم تحويلها إلى القسم أو الإدارة المختصة، ومن ثم الرد واتخاذ الإجراء المعتمد وفق الأنظمة لتسريع خدمة المستفيدين.وخصصت الأمانة رقم الواتساب 0146236555 لتقديم الخدمة، ويمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي :https://wa.me/966146236555 ، وذلك في إطار حرص الأمانة على التحول الرقمي وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين.وأوضح المدير العام لتقنية المعلومات بأمانة الجوف عبدالله بدر الماجد أن الأمانة حريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسريع وتسهيل الإجراءات، مواكبة لرؤية المملكة 2030، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.//انتهى//16:44ت م0137