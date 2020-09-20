القاهرة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط اختلاف في اتجاهات المستثمرين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع، فيما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار والمحافظ العربية نحو الشراء.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 617.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة اقتربت من نحو 800 مليون جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 0.74 % ليغلق عند مستوى 10969.32 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.91 % لينهي التعاملات عند مستوى 1972.64 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.41 % فوق قيمة إغلاقه الماضي ليسجل 2864.62 نقطة.// انتهى //16:44ت م0138