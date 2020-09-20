الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم بسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي.وبحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والسبل الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) والحد من مخاطره الصحية والاقتصادية على دول العالم.وأثنى السفير السويدي على الآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.//انتهى//16:48ت م0140