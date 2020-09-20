القريات 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسقدّم مركز الغدد الصماء والسكري التخصصي في صحة القريات خدماته لـ26583 مراجعا خلال عام 1441هـ .ويضم المركز عددًا من العيادات التخصصية وهي: عيادات السكري للكبار والأطفال، وعيادات الغدد الصماء للكبار والأطفال، حيث تقوم بتشخيص وعلاج جميع أنواع السكري مثل النوع الأول والثاني إضافة إلى سكري الحمل، وتشخيص ومتابعة أمراض الغدد الصماء، كما يضم المركز عيادات للتثقيف والتغذية العلاجيةن حيث يتم تعريف المريض بطريقة استخدام الأدوية المصروفة له ووضع ومتابعة الحمية المناسبة له، كما توجد عيادات الكشف المبكر عن مضاعفات السكري مثل عيادة أمراض الشبكية والعيون وعيادات فحص الشرايين والأعصاب الطرفية وعيادة العناية بالقدم السكرية.ويتوفر في المركز خدمات متقدمة وهي عيادة السكري شديد الأهمية التي تُعنى بالمرضى ممن لديهم مضاعفات شديدة وعيادة مضخات الأنسولين وعيادة مجسات السكري ونظام المتابعة عن بُعد لمستويات السكري.// انتهى //17:10ت م0141