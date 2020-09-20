‎الباحة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بمقر الجامعة اليوم، عقوداً لعدد 12 مشروعًا بحثيًا .وأكد رئيس الجامعة أن توقيع هذه المشاريع البحثية تأتي انطلاقاً مِن رؤية المملكة 2030 وخطة الجامعة الاستراتيجية في البحث العلمي واستمراراً في دعم الجامعة للباحثين .وبين أن المشاريع الممولة تجريها مجموعات بحثية متخصصة في كليات الجامعة المختلفة تفتح آفاقاً معرفيةً جديدةً أمام الفريق ممّا يُسهم في تحسين المهارات البحثية وإيجاد الحلول العلمية وتعزيز التعاون البحثي.بدوره نوه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم بن محمد الغامدي بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم والجامعة في دعمها للمسيرة البحثية وذلك إيماناً لما للبحث العلمي من دور بارز في الاستثمار العلمي والمعرفي وإثراء الساحة العلمية بالإنتاج العلمي لتنمية المنطقة.فيما أوضح عميد البحث العلمي الدكتور نايف بن علي الدوسري أن المشاريع الممولة تتمحور في أبحاث متعلقه بفيروس كورونا المستجد؛ والنباتات الطبية؛ والسياحة والتراث؛ وتلك الأبحاث نابعة مِن أولويات الجامعة البحثية التي ترسم هوية الجامعة في البحث العلمي وتعطي ميزة نسبية للمنطقة في ظل خطط واستراتيجيات تخدم المنطقة والوطن.//انتهى//17:18ت م0143