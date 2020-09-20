الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستنظم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم غد، ندوة علمية عن بعد بعنوان (الإعلام السعودي وجائحة كورونا.. قصة تروى)، بمشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان، ومساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، وأستاذ الاتصال التسويقي بالكلية الدكتور إياد النسور، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الكلية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 الذي يقام هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة".وتناقش الندوة عدداً من المحاور منها، الدور الذي قام به الإعلام السعودي في ظل جائحة كورونا، والمواقف والقرارات الإنسانية للمملكة مع المقيمين أثناء الجائحة.وأوضحت الكلية أنه سيتم بث الندوة مباشرة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي، كما يمكن للمتابعين المشاركة والحوار.// انتهى //18:57ت م0156