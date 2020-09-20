كامبالا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا إسهاما إضافيا من مملكة الدانمارك بنحو 1.47 مليون دولار أمريكي، لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين على الأراضي الأوغندية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.وأفادت المفوضية في بيان اليوم أن أوغندا - التي تستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئ - تعد أكبر دولة مضيفة للاجئين في أفريقيا وهي بمثابة نموذج يحتذى به عالميًا في تنفيذ بنود الميثاق العالمي لشؤون اللاجئين.وأضاف البيان أنه برغم ذلك فإن الموارد المخصصة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين لم تكن كافية نظرا لزيادة عددهم فضلا عن التحديات الإضافية التي شكّلها تفشي فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي وما فرضه من ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية مما أجبر المفوضية على إعادة توجيه مواردها نحو تعزيز أوجه الاستجابة للجائحة.يذكر أن التبرع الأخير من الدانمارك يُضاف إلى 9.5 ملايين دولار أمريكي جاءت للمفوضية في وقت سابق من هذا العام لدعم لاجئي جنوب السودان في مخيمات شمال أوغندا.// انتهى //19:48ت م0165