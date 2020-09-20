الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسحقق دراج ياماها الإسباني مافريك فينياليس فوزه الأول لهذا الموسم ضمن فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية بعدما أنهى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى المرحلة السابعة في المركز الأول ما جعله على بعد نقطة فقط من الصدارة.وبعد أسبوع على استضافتها جائزة سان مارينو الكبرى احتضنت حلبة ميزانو السباق الثاني تواليا ضمن المساعي لإنقاذ الموسم الذي تأثر كثيراً نتيجة تأخر فرَضه تفشي فيروس كورونا المستجد وتسبب بإرجاء وإلغاء الكثير من السباقات.وبعدما حل ثانياً في السباقين الأولين للموسم المتأخر على حلبة خيريز الأندلسية في 19 و26 يوليو أحرز فينياليس اليوم في ميزانو فوزه الأول لهذا العام والثامن في مسيرته ضمن الفئة الكبرى، متقدما على مواطنه جوان مير (سوزوكي) والفرنسي فابيو كوراتارارو (ياماها) الذي عوقب بسبب قيادته خارج الحلبة، تاركاً المركز الأخير على منصة التتويج للإسباني الآخر بول إسبارغارو (كاي تي أم).وتراجع كوارتارارو -الفائز بالسباقين الأولين- إلى المركز الرابع بعد العقوبة التي فُرضت عليه، لكنه بقي ثانياً في الترتيب العام بـ 83 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفيناليس الثالث، فيما بقيت الصدارة للإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق نقطة بعد أن أنهى سباق الأحد في المركز الثامن.وانطلق فينياليس اليوم من المركز الأول، لكنه سرعان ما تراجع لصالح ثنائي دوكاتي الأسترالي جاك ميلر والإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي بدا وكأنه في طريقه لإحراز فوزه الأول في الفئة الكبرى بعد أن تقدم بفارق ثانية ونصف في إحدى مراحل السباق, لكنه ارتكب خطأ قبل سبع لفات على نهاية السباق الذي شهد في لفاته الأولى انسحاب مواطنه فالنتينو روسي (ياماها)، ففقد السيطرة على دراجته وانتهى به الأمر خارج الحلبة، فاتحاً الباب أمام فينياليس ليصبح سادس بطل في سابع سباق للموسم.وأنهى فينياليس السباق بفارق قرابة ثانيتين ونصف عن أقرب منافسيه، مستفيداً من المشاكل التي عانى منها إسبارغارو وكوارتارارو في الإطارات، ما فتح الباب أمام مير لتجاوزهما والحلول ثانيا، رافعا رصيده في الترتيب العام إلى 80 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط فقط عن دوفيتسيوزو.وينتقل الدراجون الأسبوع المقبل إلى حلبة كاتالونيا التي تستضيف المرحلة الثامنة، علما أن إسبانيا تستضيف في هذا الموسم الاستثنائي سبعة سباقات، أي نصف السباقات الـ14 لعام 2020 (السباقان الأولان في خيريز ثم كاتالونيا وسباقان في آراغون وآخران في فالنسيا).// انتهى //19:49ت م0166