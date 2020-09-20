الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستأهل فريق الهلال "حامل اللقب" إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله مع شهرخودرو الإيراني بدون أهداف اليوم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من المسابقة.وارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة واستمر في الصدارة وضمن إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة, فيما انحصرت البطاقة الثانية بين فريقي باختاكور الأوزبكي" الثاني" برصيد 7 نقاط وشباب الأهلي دبي "الثالث" بـ6 نقاط اللذين سيلتقيان اليوم, فيما ودع الفريق الإيراني البطولة منذ الجولة الماضية إذ يحتل المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي وشهر خودرو مع باختاكور.// انتهى //20:22ت م0170