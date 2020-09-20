رفحاء 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسعقد رئيس بلدية محافظة رفحاء‬ الدكتور محمد بن هلان الوردة اليوم اجتماعاً بإدارة ‫الشؤون الفنية‬بالبلدية، ناقش خلاله بعض المشاريع ‏المتأخرة، وبحث السبل الكفيلة لمعالجتها ومعالجة تأخر تنفيذها في نطاق البلدية، وإيجاد السبل الكفيلة بسرعة إنجازها، وتحديد آلية للتعامل مع ملف المشاريع المتأخرة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه، وأعلى المواصفات الفنية، ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لإتمام المشاريع واستلامها، وتحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة على الجميع.// انتهى //20:45ت م0172