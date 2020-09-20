حائل 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم بمقر الجامعة لقاء برنامج المجموعات البحثية بدورته الثانية، وتسليم العقود للباحثين والباحثات الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .وبلغ عدد المجموعات البحثية المقبولة 127 مجموعة بحثية بمبلغ وقدره 11.826.000ريال، وبلغ عدد الباحثين والباحثات المشاركين من داخل الجامعة وخارجها 929 باحثاً وباحثة، وبلغت الأوراق العلمية المنشورة لعام 2020 وفقاً لقواعد ( web of science) 398 ورقة وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في النشر العلمي عام 2020 في المجلات ذات تصنيف (ISI) 358، فيما بلغ عدد الاستشهادات العلمية في عام 2020 (7.522) استشهاداً علمياً.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أهمية البحث العلمي وفق الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي، واعتماد المشاريع البحثية في المجموعات البحثية الأولى وأبحاث فيروس كورنا المستجد وبرنامج بادئ خلال عام 2020م.وأضاف أنه اعتُمدت المجموعات البحثية في الدورة الثانية لهذا اليوم، مبيناً أن الجامعة تعمل مع المشاريع البحثية والابتكارية في مبادرة التمويل المؤسسي للبحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة التعليم، منوهاً بدعم معالي رئيس الجامعة للبحث العلمي، حيث بلغ مجموع المشاريع البحثية الممولة خلال عام 2020م حتى الآن 22.897.800 ريال.// انتهى //21:03ت م0174