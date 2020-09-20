الطائف 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله -، من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثالث من العمر ) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي اثنين وثمانين ألف ريال، وضبط بحوزتهما مبلغ قدره ( 40000 ) أربعون ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //22:12ت م0179