حائل 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأقام اليوم مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ديوانية حوار عن بُعد بعنوان دور شباب الأعمال في المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن .وأوضح الأمين العام للمجلس ومشرف الحوار الوطني بحائل الدكتور جمال الرويضي أن اللقاء يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب المنطقة ، مبيناً أن اللقاء الحواري تناول عدة محاور، منها المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية والتكامل الوطني.وأكد الرويضي حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس شباب المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزير نائب رئيس مجلس شباب المنطقة على تنظيم هذه الفعاليات في المنطقة، ضمن أهداف ورسالة مجلس شباب المنطقة لدعم الشباب والشابات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:19ت م0180