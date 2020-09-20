سكاكا 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسعقدت جمعية توادّ للتنمية الأسرية في مقرها بمنطقة الجوف أمس، اجتماع الجمعية العمومية لعام 1442هـ.وبدأ الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحكيم بن خالد الحميد، بتقديم عرض موجز عن منجزات الجمعية من المشاريع والبرامج والمبادرات لعام 2019م، ثم نوقشت عدة موضوعات منها : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات قادمة ، و تقرير المحاسب القانوني للعام المنصرم 2019م ، وانتخاب المجلس الجديد المكوَّن من 7 أعضاء وسيُرفع بأسمائهم لاعتمادهم من قبل الوزارة والإعلان بعد ذلك عن تشكيل المجلس.//انتهى//22:43ت م0187