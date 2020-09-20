عام / الولايات المتحدة تسجّل 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/2/3 هـ الموافق 2020/09/20 م واس
واشنطن 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6,748,935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,754 حالة وفاة.
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