واشنطن 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6,748,935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,754 حالة وفاة.// انتهى //22:44ت م0188