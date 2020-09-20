جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم، الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد، بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة.واستعرض المجلس جدول الأعمال متخذاً عدداً من القرارات التي تضمّنت إحاطة المجلس بموضوعات اجتماع مجلس الجامعة (بالتفويض) للعام 1442هـ ، وإقرار عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة جدة وكل من جامعة بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة كورسيرا ، وإدارة التعليم بصبيا، وكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة التخصصات الطبية.كما أقرّ المجلس مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، ومبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين، إلى جانب إقرار عدد من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة منها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، إلى جانب إقرار آلية تمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس " سعودي " بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.// انتهى //23:10ت م0191