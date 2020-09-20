الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليوم، بمعسكره الحالي المقام بالدمام ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وأجرى "الأخضر" تدريباته بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي قسّم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، فيما طبق اللاعبون خلال الفترة المسائية عددًا من الجمل الفنية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة كروية على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين.// انتهى //23:44ت م0194