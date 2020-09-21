الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واستوج الباطن للمرة الأولى بتاريخه بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم 2019-2020 ، وذلك بعد تعادله مع البكيرية 1 – 1 اليوم في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من المسابقة من قِبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.ورغم تعادله أمام البكيرية إلا أنه احتاج الفريق لنقطة واحدة لتتويجه باللقب، دون النظر لنتيجة القادسية ضد الجيل، والتي انتهت بفوز القادسية بنتيجة 5-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام . ورافقا فريقا المجزل والتقدم، فريقي الأنصار وحطين إلى دوري الدرجة الثانية السعودي بعد أن ودعا دوري الدرجة الأولى رغم فوز المجزل على الشعلة ، وتعادل التقدم مع الطائي.وبقي فريق النجوم في اللحظات الأخيرة بعد انتصاره على أحد بنتيجة 1-0 ، ليضمن البقاء موسمًا آخر بالدوري.وأتت بقية نتائج الجولة الأخيرة، بتعادل العين ونجران 1-1، وخسارة الثقبة من الأنصار 2-1، وفوز الجبلين على جدة 3-0 ، وفوز الكوكب على حطين 5-2 .// انتهى //01:04ت م0200