كانبيرا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين عن تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة وذلك في ادنى حصيلة اصابات يومية منذ بداية الموجة الثانية لتفشي الوباء في الولاية في يونيو الماضي.وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية الى 763 وفي استراليا الى 851 حالة وفاة.ورحب رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز بأنخفاض اعداد الاصابات معتبرا ان الاستراتيجية التي تتبعها حكومته في مجال مواجهة تفشي الوباء فعالة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26898 اصابة تعافى منها 24057 شخصا.// انتهى //06:54ت م0003