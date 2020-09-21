سيئول 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من سبتمبر بمقدار 3.6% عن نفس الفترة من العام الماضي وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن القيمة المقدرة للصادرات في العشرين يوما الأولى من الشهر الجاري بلغت 29.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.6% أي 10.2 مليار دولارعن نفس الفترة من العام السابق.وانخفضت الصادرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمنتجات النفطية والسفن بنسب 9.1% و45.6% و26.5% على التوالي.وارتفعت صادرات أشباه الموصلات وسيارات الركوب والآلات الدقيقة بنسب 25.3% و38.8% و14.7% على التوالي.وحسب المناطق، تراجعت الصادرات لليابان والشرق الأوسط بنسبتي 18.5% و12.2% على التوالي، بينما زادت إلى الصين والولايات المتحدة وفيتنام والاتحاد الأوروبي بنسب 8.7% و16.1% و5.8% و9.6% على التوالي// انتهى //06:54ت م0004