طرابلس 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سفير ألمانيا أوليفر أوفتشا، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.وأشارت الصحف إلى إعلان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفضه لاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة للجيش، ووصفه بـ "المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها"،مبيننا إن :"هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي.وتناولت الصحف استمرار انقطاع الكهرباء في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية لمدة تتراوح يوميا 21 ساعة وسط معاناة المواطنين مما أدى الى انقطاع مياه منظومة النهر عن مدن الساحل غرب لبييا والعاصمة مجددا ، موضحة الغضب المتزايد على المجلس الرئاسي من عمداء البلديات بسبب عدم الالتفاف لمشكلة الكهرباء المستعصية منذ اكثر من عامين دون ايجاد حلول .وبينت الصحف إعراب السفارة الفرنسية في ليبيا، عن دعمها لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة في البلاد. موضحة "ندعم وحدة المؤسسة الوطنية للنفط، وسلامتها واستقلالها .وتطرقت الصحف إلى تأكيد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ضرورة تثبيت هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا، وإطلاق حوار بين الأطراف الليبية، مبيننا إن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يجب ألا تقود إلى "فراغ إداري" في ليبيا، معربا عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.// انتهى //06:59ت م0007