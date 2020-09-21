إسلام آباد 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على الحاجة إلى التشغيل المبكر لمشروع خط الغاز العملاق بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان، المعروف باسم مشروع تابي.واهتمت بتعهد رئيس الوزراء عمران خان بالتعامل بيد من حديد من العناصر المتورطة في وراء ظاهرة جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال في باكستان.وسلطت الضوء على اجتماع أحزاب المعارضة الباكستانية التي جددت مطالبتها بحل الحكومة وعقد انتخابات مبكرة في البلاد.وتطرقت إلى قلق السلطات الباكستانية من ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا مجدداً بعد أن تراجع بشكل قياسي خلال الأسابيع الماضية، وإصابة وزير الطاقة في حكومة إقليم السند امتياز شيخ بفيروس كورونا.وأشارت إلى تكهن خبراء الصحة في باكستان إزاء قلة فرص تعرض البلاد لموجة ثانية لوباء كورونا.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل جنديين اثنين خلال هجوم نفذه مسلحون مجهولون على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.واهتمت كذلك بعزم باكستان والصين على تعزيز التعاون الاستراتيجي وفقاً للتغيرات الإقليمية، وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك بأسرع وقت ممكن.وعرجت إلى قرار الحكومة الباكستانية بشأن إنشاء مؤسسة بحث وتطوير جديدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية للقوات المسلحة.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل نائب رئيس شرطة منطقة باكتيكا إثر انفجار قنبلة، وإعلان السلطات الأفغانية عن مقتل نحو 30 مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات جوية شمال البلاد.وفي الشأن الدولي تابعت صحف باكستان استمرار الاحتجاجات في بيلاروسيا احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتسجل الهند منذ أسابيع أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا.// انتهى //07:00ت م0009