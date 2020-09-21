برلين04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق ،ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 ​​​.ووفقا المعهد لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتا عند 9386 .// انتهى //07:00ت م0010